Hiina edelaosas, hõreda asustusega Sichuani provintsis oli täna maavärin magnituudiga 6,5.

Esialgsetel andmetel on hukkunud vähemalt viis inimest, kuid paljud on kadunud. Vigastatuid on üle 60, vahendas BBC.

Maavärinas hävisid hooned Jiuzhaigou piirkonnas, mis on populaarne turistide seas.