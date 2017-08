"Kogu tervishoiu rahastamine läheks n.-ö ühte patta," rääkis Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas. "Väike oht on, et see, kes kõige kõvemini karjub, saab rohkem, ja kes ei karju, saavad vähem ning kiirabi üldiselt karjuja tüüp väga ei ole. Kui me vaatame, keda me teenindame, siis iga päev toome elule tagasi neli-viis inimest." Adlase sõnul teenindab kiirabi aastas ca 240 000 või enam väljakutset. "See on suur hulk inimesi, kes ilma meieta jääksid väga raskesse olukorda." Adlase mure on, kuidas tagatakse tingimus, et esmase abi osutamine on kiirabi puhul kõigile inimestele tasuta vaatamata sellele, kas nad maksavad haigekassale kindlustust või mitte. "Kiirabis on väga palju asju, mis on valmisoleku jaoks loodud - me oleme kriisideks valmis, katastroofideks valmis. Päris ärimudeli järgi ju ei juhtu neid iga päeva ja miks siis sinna raha peab panema," arutles Adlas, kes näeb teise probleemina seda, et patsiendid, keda kiirabi teenindab, ei ole alati tuvastatavad, olles sel juhul ravikindlustamata.

Tasuliseks kiirabi siiski teha ei kavatseta, kinnitas sotsiaalministeeriumi esindaja Kaija Kasekamp. "Kiirabi on reguleeritud endiselt reguleeritud tervishoiuteenuse seaduse alusel, mis tähendab seda, et kiirabi on vältimatu abi osutamine ja vältimatu abi peab olema kõigile Eesti territooriumil viibivatele isikutele endiselt kättesaadav."

Sotsiaalministeeriumis välja töötatud ettepaneku kohaselt ei muutu kiirabi kättesaadavus sõltuvaks haigekassast, kuna viimase ülesanded laienevad ning ka tulubaas suureneb. Riik hakkab maksma vanaduspensionäride eest sotsiaalmaksu, mille arvelt laekub kokku ligi 90 miljonit eurot. "Lisaks tuleb tervishoidu täiendavalt 34 miljonit," ütles Kasekamp.