“Tänan “What the Health” dokumentaalsarja. Ma hakkasin veganiks, täiesti veganiks,” kuulutas 37-aastane laulja Facebooki videos.

USA rütmibluusi laulja Ne-Yo hakkas veganiks, pärast dokumentaalsarja “What the Health” nägemist ning nüüd kutsub laulja ka kõiki oma fänne veganiks hakkama.

Mees, kes on tuntud oma suure juustuarmastuse poolest, jättis poes sellega igavesti hüvasti.

“Ma tahan öelda kõigile maailma juustudele: ma hakkan teid igatsema. Te olite mulle heaks sõbraks. Aga te tahate mind tappa,” ütles Ne-Yo.

“Ma ei kavatse enam liha süüa. Vabandust, ma ei suuda. Pärast selle dokumentaali nägemist…Ma ei saa seda teha. See on uskumatu, kui ignorantne ma olen olnud nii kaua…,” rääkis ta.

Ne-Yo on ka varasemalt veganiks olemist proovinud. Kuid nüüd on Ne-Yo kindel, et kavatseb antud elustiili juurde ka jääda.

Laulja elab Atlantas, Georgias ning seetõttu tunnistab ta, et veganiks olemine saab olema keeruline. “Nad praevad isegi vett Atlantas!” naeris ta, küsides fännidelt veganirestoranide soovitusi.

“Ma ei oleks seda veganiks hakkamist osanud ette prognoosida. Aga ma ootan selle lõpptulemust. Ma ei ole väga juurviljade ja puuviljade armastaja, pole kunagi olnud. Aga kui see tähendab, et ma elan paar aastat kauem…,” nentis ta.