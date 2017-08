„Vanarahva usu järgi on seesugust raha olemas, mis alati omaniku tasku tagasi tuleb,“ kirjutab Matthias Johann Eisen. Pakub ka retsepti.

Nimelt tuleb panna must kass kotti, see saja sõlmega kinni siduda ja minna kirikusse, mis olgu risttee lähedal. Seal tuleb vanapagan pärima, mida peremees müüb. Talle tuleb vastata: „Vasikat.“ Vanapagan ostab naiivselt looma ära – ja ongi teenitud raha, mis omanikule alati tasku tagasi tuleb, ükskõik kuidas ta seda kulutab. Kuid müüja peab jõudma enne üle risttee joosta, kui vanapagan pettuse jälile jõuab.

On muidki võimalusi. Ambla kandis räägiti, et raha tuleb alati tasku tagasi, kui seda nahkhiire verega määrida. Kosel kõneldi, et kirikusse minnes tuleb rublatükk tasku pista. Kui pastor ütleb viimased sõnad, siis tuleb sellele pigistada kolm tilka verd. Kuid osta võib vähem kui rubla eest – vaid sel juhul tuleb raha tagasi. Kui terve rubla ära kulutada, siis münt ei naase.

Kuid tasub tähele panna: ükskõik millist retsepti ka ei kasutaks – sellest poest, kus on hobuseraud lävele löödud, ei tule raha ostjale tagasi. Ja kui õnnerahaga on juba rikkus kokku aetud, siis tuleb sellest lahti saada. Muidu tuleb vanapagan hinge järele.