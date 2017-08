Sügisel stardib TV3-s "Su nägu kõlab tuttavalt" 6. hooaeg, mille osalised hakkavad tasapisi selguma. Esimese osalejana on välja hõigatud näitleja Hele Kõrve, kes võtab saade lustiga. Näitlejanna sõnul on tuttavad ja lähedased uudise tema näosaates osalemisest hästi vastu võtnud. “See on olnud erinev. Osad inimesed, kes on jälginud, on olnud rõõmsad ja positiivselt meelestatud. Öelnud, et jõud ja jaksu!” rääkis Kõrve.

"Kui jah on öeldud, tuleb teha lustiga. Ma võtsin eesmärgiks selle, et mul oleks endal põnev ja naljakas ja et oleks ka televaatajatel lõbus," ütles Kõrve.