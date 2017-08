Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Rakvere linnapeakandidaat on praegune linnapea Mihkel Juhkami, teatas erakond pressiteatega.



IRLi Rakvere osakonna juht Ain Suurkaev ütles, et ametisolev linnapea on väga hästi toime tulnud ning tal on jätkuvalt ideid, mida ellu viia. "Mihkel Juhkamil on tugev strateegiline mõtlemine, mis aitab Rakverel ausalt ja arukalt areneda," lisas Suurkaev.



Linnapea Mihkel Juhkami sõnul on loogiline, et saab oma tööd jätkata. "Rakverest on saanud lõpuks linn, kus teed ja tänavad ei tolma ning kõikides majades on vesi ning kanalisatsioon. Minu suurim soov on ka välja ehitada linna kõnni- ja kergliiklusteed ning muuta Rakvere turistidele senisest atraktiivsemaks sihtkohaks. Loomulikult on seda vaja teha ausalt ja arukalt,“ ütles Juhkami.