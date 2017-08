Eile kirjutasime, et kaheksa aastat abielus olnud näitlejapaar Anna Faris ja Chris Pratt teatasid suhtlusvõrgustikus lahutusest. Põhjust selleks nad välja ei toonud, kuid nüüd on selgunud, et neil olid tuleviku suhtes lihtsalt erinevad plaanid.

Fännid olid šokeeritud, kuuldes, et tõelise armastuse kehastuseks olnud Faris ja Pratt on otsustanud lahku minna. Paljud spekuleerisid, et ehk on põhjus selles, et Pratt ja Jennifer Lawrence filmi “Passengers” võtteplatsil liialt lähedaseks said.

Kuid tegelikkuses pole lahutuse taga üldsegi mitte Pratti väidetav afäär Lawrence’iga. Põhjus peitub hoopiski erinevates vaadetes nende perekonna tulevikule. Faris tahtvat seda, et pere oleks koos igapäevaselt, lisaks tahtis naine saada veel lapsi ning elama jääda Los Angelesse.