4 fotot

HELEN EI HÄBENE MÜÜKI: "Panin müüki ühe särgi, millega mul on eriline mälestus. Sinna peale on kirjutatud: "Do you want too see my boyfriend?" ("Kas sa tahaksid mu peikat näha?") Ja vastusevariandid: Yes, no, maybe,"" ("Jah, ei, võib-olla") naerab Helen. (@helenkopp/ Instagram)