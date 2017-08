Kõik, mida oled ellujäämise kohta kuulnud ellujäämisspetsialistidelt nagu näiteks Bear Grylls, kes ekstreemsetes oludes elevandi pissi joonud, varbaküüsi lusikana kasutanud on ja vaklu söönud - unusta see kõik, kuna uus elujäämisekspert on muhe USA mees nimega Mick Ohman.

Ohman sattus täbarasse olukorda, kui ta auto keset kõrbe katki läks. Arizona põletava päikese all, varud otsa korral ning eemal tsivilisatsioonist, tundus, et ei ole ühtegi võimalust, kuidas ta ellu jääb.