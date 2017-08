Toitlustusäriga tegelev Süüria kvoodipagulane Mustafa Rihawi on avanud internetipoe Damascus Food, mille menüü piirdub hetkel vaid mõne üksiku tootega, ent mehe enda sõnul tal ostjaid jagub. "Jooksen kohe järgmise kliendi juurde, mul on väga kiire," rõõmustab ta. Selleks, et maitsta, mida head ja paremat Lähis-Ida köök pakub, tellisime toimetusse küüslauguga hummust ja falafelit.

Mustafa Rihawi pereäri valmistatud toitu saab tellida vaid Facebooki ja telefoni vahendusel. Iga natukese aja tagant postitab Rihawi sotsiaalmeediasse menüü, mida lähipäevil võimalik tellida on. Kui oled omale meelepärase tellimuse edastanud, siis ütled aadressi ja mees toob kannataksol toidu sulle ukse taha. Kohaletoomine ei maksa midagi.

Kohtume Rihawiga Narva maanteel asuva Õhtulehe toimetuse ees. Süürlane on päikeselisel päeval linnavahel jookmisest silmnähtavalt võhmal. "Väga kiire päev on olnud, et kõik tellimused kohale toimetada. Jooksen kohe järgmise kliendi juurde, mul on väga kiire," sõnab ta. Hoolimata sellest, et mehel on higimull otsa ees, on ta väga viisakas ja naeratab. "Mitu teil oli," uurib ta käsipidi suures toidukotis sobrades. Tellisime kolm karpi küüslauguga maitsestatud hummust ja seitse falafelit. Rihawi ei räägi väga hästi inglise keelt, mistõttu peab temaga suhtlemisel kannatlik olema.

Hummus. (Teet Malsroos)

Ta ulatab väikestesse läbipaistvatesse karpidesse pakendatud hummuse ja paberkotitäie falafeleid. Seejärel võtab taskust mobiili ja arvutab arve kokku - 18 eurot ja 90 senti. "Ma paluks arvet ka," nõuan sõbralikut Rihawi käest, mille peale ta vastab, et saadab selle mulle meili peale. Tunnen läbi paberkoti, et falafel on veel täitsa soe ning viime toidu toimetusse, kus asume seda agaralt proovima.

Seda, kuidas süürlase valmistatud toit meile maitses, vaata juba täpselt Õhtulehe videost.