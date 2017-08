Ta lisas ka, et Teise maailmasõja puhkemise süü lasub eranditult Kolmandal Reichil, keda "mahitasid Suurbritannia ja Pranstusmaa valitsused".

Poola kaitseminister Antoni Macierewicz teatas 1. augustil, Varssavi ülestõusu 73. aastapäeval peetud kõnes, et NLiidu ja Saksamaa kuulusid poolakate hävitamise vandenõusse. Ta märkis, et sellele kurbmängule pani aluse just MRP.

Antoni Macierewicz. (Reuters / Scanpix)

Märtsis 1939 rahvusvaheliste suhete teravnedes teatasid London ja Pariis, et on valmis Poolat vajadusel Saksamaa vastu toetama. Juulis pakkus oma abi ka Moskva. Kuid kokkulepet ei saavutatud, muu hulgas sellepärast, et Poola ja Rumeenia ei soovinud vajadusel Punaarmeed läbi oma territooriumi lasta.

Sama aasta augustis kirjutasid NLiit ja Kolmas Reich alla kümneaastasele mittekallaletungi lepingule, mis sai hiljem oma salaprotokollide tõttu tuntuks MRP nime all. Salaprotokollidega jagati ära Saksamaa ja Venemaa vahele jäävad Vahe-Euroopa riigid. Selle kohaselt läks Poola lääs Saksamaale ja idaosa NLiidule.