Ei ole mingit saladust selles, et Jennifer Lopezil on Hollywoodi üks kõige kadestusväärsemaid kehasid. 48-aastase artisti figuur on siiani nõnda suurepärane nagu 1999. aastal, kui ta andis välja oma esimese singli “If You Had My Love”. Kuidas küll J-Lo oma keha niivõrd toonuses ja kaunina hoiab? Lopez’i treener David Kirsch paljastas, kuidas saavutada lauljatari keha.

(Reuters / Scanpix)

Ei mingeid vabandusi

“Jenniferil on hullumeelne distsipliin, mis puudutab tema treeninguid ja millest paljudel inimestel treenides puudu tuleb,” räägib Kirsch. “Ta suudab keskenduda igale liigutusele, mida ta teeb, selleks, et näha soovitud tulemust.”

(Reuters / Scanpix)

Dieet olgu paigas

“Nii kaua kui ma mäletan, pole Jennifer kunagi mingit jama söönud. See tagabki toonuses keha ja hea tervise. Ei mingit suhkrut, ei mingeid töödeldud toite ega tilkagi alkoholi,” selgitab staari treener.

(Reuters / Scanpix)

Suur efektiivsus

“Kuna Jennifer on alati võtetel, vajab ta treeningut, mis võtaks võimalikult vähe aega. Seepärast me teemegi trenni kogu kehale. Me kasutame lihtsaid treeningvahendeid, nagu keskmise suurusega raskuseid, võimlemispalli ja treeningkumme,” selgitab Kirsch.

(Reuters / Scanpix)

Rutiini murdmine

“Jenniferil on palju energiat ja ta kasutab seda ka treenimisel. Talle meeldib katsetada uusi asju, tagamiseks, et ta treeningud ei muutuks igavaks,” sõnab treener.