Eesti poliitik Arto Aas, kes oli riigihalduse minister Taavi Rõivase teises valitsuses abiellub eesootaval nädalavahetusel.

Politiik kommenteeris Õhtulehele, et jutud pulmadest vastavad tõele: „Laupäeval on pulmapidu, oma pere, sõprade, lähedaste ja töökaaslaste seltskonnas Tallinna lähistel, mere ääres. Nii et tuleb selline küllaltki traditsiooniline pulmapidu, mitte väga ekstravagante ega suurejooneline."

Arto sõnas, et suurt pidu ei tule: „Oodata on umbes 70 külalist, mis tänapäeval pole väga suur number."

Arto Aas libistas kihlasõrmuse kallima sõrme möödunud aasta aprillis. Arto väljavalituks on Katre Piiroja, kes on Arto 2-aastase lapse ema ning kauaaegne kallim.