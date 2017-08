Viienda hooaja episoodis “The Dance of Dragons” riivati juba omamoodi telerekordit, kui ümber piiratud Daeneryst sööstab kaitsma Drogon, kes vaenlastele tuld peale hingab. Trikimeister Imran meenutab, et toona põletati nägu paljudel tegelastel, õnneks siiski turvaliselt. Trikiks kasutati leegiheitjat, mis pandi tehnika abil keerlema ja pöörlema nagu draakoni pea, et hiljem arvutiga efektid lisada.

“Püüdleme selle poole, et tulemus oleks dünaamiline, põnev, näeks välja ohtlik, kuid meil pole kavas kellelegi viga teha ja me ei teeks iial midagi hooletult. Ohutuse võti on suhtlemises,” ütles trikimeister. Suuremaid õnnetusi aitab ära hoida see, kui kogu meeskond ja näitlejad teavad, mis järgmisena juhtuma hakkab.