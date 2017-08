Mõnikord vaatad tänaval õnnelikke inimesi ja imestad, kuidas küll nemad nii täiuslikus suhtes on. Tegelikult on igas suhtes omad mured ja rõõmud, sest koos püüavad toimida ju siiski kaks erinevat inimest. Mis on aga õnnelikel paaridel ühist? Kogu negatiivsust ei ole võimalik suhtest eemal hoida, kuid mõned eatud põhitõed on need, mida me kõik teame, kuid unustama kipume, kirjutab Relationship Rules. Kuidas olla suhtes õnnelik?

1. Olla teineteisele toeks

See tundub nii loomulik, aga see ei olegi nii lihtne. Kui sa oled suhtes inimesega, kellest erladi sa elu ette kujutada ei suuda, siis tõenäoliselt oled sa talla ka kõige raskematel hetkedel toeks. Kõigil paaridel on paremaid ja halvemaid aegu. Mitte keegi meist ei ela elu, kus iga päev mööduks ainult naeratus näol. 2. Kvaliteetaeg Suhe on kahe inimese vaheline asi, mistõttu ei peaks teised sinna vahele sekkuma. Võtke aega, et olla ka ainult kahekesi. Kui su partner on väga lähedane oma perega- püüa ka sina nendega lähedane olla. Aga suhe on teil siiski kahekesi. 3. Prioriteedid paika