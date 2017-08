Juba septembris jõuab TV3 eetrisse Eesti suurim mõistatus, mis on siiani lahendamata! Mida uurisid ja leidsid nõukogude sõjaväelased vene aja lõpul Meriväljalt? Kas tõesti oli tegu maavälise objektiga, ufoga?

Uues müstilises põnevussarjas saabub Meriväljale tööle nooruke tütarlaps Karin, et hakata hooldama ratastooli aheldatud kõnevõimetut meest, kuid ootamatult selgub, et Karinil on täita hoopis teistsugune ülesanne. Tegevus toimub tormiliste üheksakümnendate lõpul ja käivitub põnev ja müstiline sündmuste ahel, et lahendada Merivälja mõistatus, mille niidid viivad paljude inimeste varjumaailmadesse ja saladusliku maavälise objekti tegeliku olemuseni.

Kodumaises põnevusseriaalis löövad kaasa Eesti tippnäitlejad ja uued tõusvad tähed – Merle Palmiste, Argo Aadli, Andrus Vaarik, Olav Osolin, Tarvo Krall, Maria Avdjushko, Lauli Otsar, Andres Lepik ja paljud teised. Sarja stsenarist on Indrek Hargla ja režissööri Triin Ruumetit teavad vaatajad kinolinal olnud filmi „Päevad, mis ajasid segadusse“ režissöörina. „Merivälja“ teeb eriliseks ka spetsiaalselt sarja jaoks kirjutatud muusika, mille on loonud noor talent Taavi Aavik.

Uus, kõhedusttekitav müstiline põnevusseriaal "Merivälja" stardib juba septembris TV3s!