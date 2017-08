Kollektsioonis valitseb tasakaal küllusliku maksimalismi ja põhjamaise minimalismi vahel. Pingutusteta sündinud elegants ja veetlevad detailid on märksõnad, mis Ivo Nikkolo värsket kollektsiooni iseloomustavad. Kollektsioon on tulvil erinevaid siluette, alates lendvatest ja drapeeritud vormidest kuni korrapärasteni, peegeldades kõiki olulisemaid sügistalviseid moetrende. Mahedaid naturaalseid toone täiendavad külluslikud puuviljatoonid koos mündirohelise, marjapunase ja antiikvirsiku aktsentidega, täiendavat sära lisavad aga küütlevad pronksjad ja kuldroosad toonid. Kellukakujulised varrukad, voldid, needid ja rõhutatud vöökohad vihjavad ajaloost ammutatud inspiratsioonile.

Nagu alati, mängivad nii materjalid kui ka tehnoloogia Ivo Nikkolo kollektsioonis olulist rolli. Hoolikalt valitud kangad on nahasõbralikud ja võimaldavad luua ajas kestvaid riideesemeid. Enamik materjale on naturaalsed, kollektsioonis kohtab palju siidi, puuvilla, villa, viskoosi ja nende erinevaid segusid. Suurem osa kangastest pärineb Itaaliast ja Portugalist ning rohkem kui pool kollektsioonist on valminud siinsamas Eestis, kogenud õmblus- ja rätsepmeistrite käte all.