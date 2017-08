Ukraina piirivalveameti esimene asejuht Vassõl Servatjuk ütles omakorda agentuurile Interfax-Ukraina, et katsel Ukraina piiri ületada võetakse talt pass ära ja riiki sisse teda ei lasta.

"Ma pean Ukraina kodakondsuse tagasi saama, sest see võeti mult seadusevastaselt ära. Suur hulk ukrainlasi on pahased ja võivad tunda end petetutena, kui ma ei võitle," ütles Saakašvili ja tänas leedulasi kodakondsuse pakkumise eest.

Leedu pealinnas Vilniuses viibiv Gruusia eelmine president Mihheil Saakašvili teatas piketil Vene saatkonna ees ajakirjanikele, et ta ei vaja Leedu passi. Teatavasti on nii Gruusia kui ka Ukraina võtnud talt kodakondsuse ära.

Ukraina teatas 3. augustil USA-le ja teistele riikidele, et Odessa endise kuberneri kõikide passide kehtivus on tühistatud. Saakašvili viibis tol hetkel Washingtonis, kuid suutis probleemideta Varssavisse lennata, kus ta esines miitingul.

Seejärel tegi Leedu lahke eurosaadik Petras Auštrevičius ettepaneku anda talle Leedu kodakondsus.

Ukraina president Petro Porošenko allkirjastas 26. juulil seadluse, mis võttis ekskubernerilt kodakondsuse ära. Ametlik põhjus on passiankeedis valeandmete esitamine. Ta varjas tõika, et tema vastu on Gruusias kriminaalasi algatatud.

Pärast sunnitud lahkumist Gruusiast, täitis Saakašvili maist 2015 kuni erruminekuni novembris 2016 Odessa kuberneri kohustusi. Porošenko vabastas ta ka oma nõuniku kohalt.