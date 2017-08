Mis muudab inimese teiste jaoks atraktiivseks? Ei, see pole seksikas keha ega pikad kiharad, kuigi esimesena meenub inimestele seoses sõnaga atraktiivne just välimus. Kuigi välimus on paljude jaoks oluline, siis ei ole see suhte arenedes sugugi mitte kõige olulisem... Your Tango loetleb viis asja, mis pole välimusega kuidagi seotud, kuid muudavad inimeste teiste silmis väga atraktiivseks. 1.Ole hea kuulaja

Kõik me armastame väga iseendast rääkida. Kellele meist ei meeldiks veeta aega kellegagi, kes on hea kuulaja. Kui sa oled ka ise hea kuulaja, siis muudab see väga atraktiivseks teiste silmis.

2. Ole avatud uutele kogemustele Kui oled avatud ja valmis proovima asju, mida sa varem ehk teinud ei ole - on põnevam sul ja meeldivam su kaaslasel. Kui oled valmis mõnda partneri hobi või huvi katsetama, siis annad talle märku, et hoolid temast ja ta kirest. 3. Huumorimeel, mis paneb teised inimesed valjult naerma Ära hoia end tagasi! Ole humoorikas! Tõsi ta on, et osad inimesed on siiski teistest alati naljakamad. 4. Mõistev ja soe füüsiline kiindumus See ei pea sugugi olema seksuaalne. Viis, kuidas sa oma kaaslast puudutad, kuidas haarad käest jalutades või kinos filmi vaadates. See soov tekitada teises hea ja soe tunne. 5. Eneseteadvus ja enesepeegeldus See on osa, mida inimesedh indavad oma partnerites veel ka aastaid hiljem. Kui esiti võib sind suhtes võluda kaaslase välimus, edukus, siis see ei hoia teid aastaid koos. Elus tuleb erinevaid olukord ette, mistõttu tuleb osata oma tegude eest vastutada, vahel ka kaaslasel aidata vastutusekoormat kanda.