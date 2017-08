MÄLUMÄNG | „Lauluga maale“ Tõstamaal koos Kristjan Kasearuga

Sõbrad omavahel.

"Vaata aga vaata! Kellele sa nii kalli šokolaadikarbi oled ostnud?"

"Asi on selles, et naine on täna hommikust saati minu vastu väga lahke olnud. Hakkasin mõtlema, et võib-olla on täna meie pulmapäev või naise sünnipäev ja ostsin seepärast igaks juhuks karbi šokolaadi."