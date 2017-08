Kannatlik saab rohkem kui kolme aasta pärast pedaali litsuda Ardu-Kose neljarealisel kiirteel. Taasiseseisvumisaja üks mahukamaid tee-ehitusprojekte rajatakse seni puutumata pinnasele.

Trev-2 Grupi Maanteede ehituse valdkonna juht Margus Praks põhjendab, et ehitustööde ajakulukuse taga on tehnoloogiliste protsesside järjestus. „Päris samaaegselt neid kõiki läbi viia ei saa,” ütleb Praks. Omajagu nädalaid söövad ka talvekuude külmad ilmad, mis ehitustempot kindlasti trotsivad.

Kuhu kulub ehituseks hangitud ligi 50 miljonit eurot? Esimese suure tüki hammustab riik 20 protsendise käibemaksuna. Projekti kulukaimad osad on Ardu liiklussõlme ning teiste rajatiste ehitus. Arvestades projekti jaoks vajalike materjalide hulka, neelavad ressursse ka pinnasetööd ja teekatete ehitus, mis teostatakse seni puutumata pinnasele. Kulukas on ka kiirtee nõuetele vastavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine.



Kui kaua võtab sel juhul terve trassi valmimine? Praks toob selgituseks analoogia. „Kui ühe kanamuna keetmine võtab aega 5 minutit, ei tähenda see veel, et 3 kanamuna keetmine võtab aega 15 minutit.” See tähendab, et teelõigu valmimise ajal on võimalik paralleelselt ka trassi rajada. Kui kaua see täpselt aega võtab? Sõltub maanteeameti kiirusest hangete tegemisel. Loodetavasti saavad liiklejad Võõbu-Mäo neljarajalisel kiirteel pedaali litsuda juba 2021. aasta lõpuks.