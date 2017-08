Raivo E. Tamm lõpetas nädalavahetusel Ironmani triatloni, mille jooksul tuli läbida 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit rattasõitu ning lõpetuseks 21,1 kilomeetrit jooksmist.

"Ma asju pooleli ei jäta. Avaliku elu tegelasena, kui mul on ikka pilk peal, siis ma ei elaks seda häbi üle, kui ma pean kuskilt lugema, et Märt Avandi näitas head tulemust, aga Raivo E Tamm paraku lõpuni ei jõudnud. Siis ma ei tea, kuhu ma oma silmad peidaks," vahendab Menu Tamme tõdemust Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Mees tõdes, et nüüd, mõned päevad pärast triatloni on tema hinges tühjus, et kõik on möödas.