Aastaid depressiooniga maadelnud omaaegne iiri staar Sinéad [šinjeed] O'Connor puistas Facebookis avaldatud videos südant. Avameelses jutus paljastab Sinéad, et kaldub enesehävituslikule käitumisele ja kaalub endalt elu võtmist.

“Ühtäkki kohtlevad kõik, kes peaks sind armastama ja sinu eest hoolitsema, sind halvasti. Kui oleks minu teha, läheksin kohe sama teed ema juurde,” rääkis kaks aastat üksi elanud ja kõik sõbrad hüljanud laulja pisarsilmi.

Sinéad teab, et pole oma probleemiga üksi – temasuguseid on maailmas miljoneid. “Nad on nagu mina, ent neil pole ehk võimalust või ressursse midagi teha,” lisas ta.

“Miks oleme üksi? Meeleoluhäiretega inimesed on väga haavatavad. Te peate meie eest hoolitsema. Me pole nagu teised,” sõnas laulja nuttes ja kutsus kõiki sarnases olukorras pereliikmete eest hoolitsema: “Ärge visake neid haiglasse ja kaduge.”