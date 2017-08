Augusti alguses on Lõuna-Euroopas valitsenud kuumalaine nimega Lucifer, mille tõttu on seal piirkonnas ohtralt metsatulekahjusid, samas kui Põhja-Euroopas, see tähendab meil, on jahe ja vihmane ilm.

Eesti ilma võivad mõjutada ka mujalt lähenevad tsüklonid, näiteks võib Venemaalt tulev kõrgrõhkkond kaitsta meid niiskema ilma eest. „Suvel oleks see väga kena, kui Venemaa hoolitseks meie ilusa ilma eest,“ lausus klimatoloog Ain Kallis. Praegune ilm on aga erinevais Eesti paigus üsna erinev: kui Tallinnas on vihma kuunorm juba täis, siis Kesk-Eestis kurdavad kartulikasvatajad sademete vähese hulga üle.

Mõnel aastal on ka troopiline õhk Eestini jõudnud, kuid praegu on tsirkulatsioon olnud selline, et kahjuks (soojust on suve kohta vähevõitu) või õnneks (oleme pääsenud kohutavast kuumusest ja metsatulekahjudest) pole meeletu soojus meieni jõudnud.

