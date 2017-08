Rõivanumbrit 26 kandnud Inglise naine kahanes peekonit ja juustu süües niivõrd palju, et mahub nüüd rõivastesse suuruses 12.

34-aastane Alexa Fears kaalus 146 kilo ning oli toidust sõltuvuses, kirjutab The Sun. Toona pidi naine oma riided ostma eripoodidest.

Kõlab uskumatult, aga 64 kilo kadusid naise ihult tänu sellele, et ta sõi peekonit, liha ja praetud juustu. Naise sõnul ei tunne ta end enam isegi peeglist ära. Alexa kinnitab, et on enesekindlam ja tunneb end tänaval kõndides palju paremini.