Naisi on tõenäoliselt kõigil üritustel ja kohtades meestest enam. Hea põhjus, miks naist oma ellu sooviv mees võiks sisuliselt kõikjal sobiva kandidaadiga tutvust teha. Kui aga see ei õnnestu, siis on Your Tango reastanud seitse kohta, kust iga mees vähemasti üht ägedat naist võiks kohata!

Vallalised naised tahavad vormis püsida. Hea koht ka nägemaks seda, milline on naine meikimata ja higisena. Kui naine näeb juba trennisaalis hea välja, siis võid fantaasial vaid lennata lasta ja unistada, milline ta veel peokleidis ja hoolitsetuna võiks olla!

3. Veinide degusteerimisel või veinikoolitusel

Naised tahavad uusi asju kogeda ja sageli ei lähe nad taolistele üritustele isegi mitte sõbrannadega, vaid täiesti üksi!

4. Pargis

Kui lähed koeraga parki jalutama, siis võid märgata, et oma koeri on sinna jalutama tulnud ka hulganisti naisi. Pole keeruline suunata oma lemmikut naise suunas ja tema karvase sõbra suhtes huvi tundma.

5. Kokanduskursus

Iga naine tahab köögis mõnikord midagi uut katsetada või seda vähemasti õppida. Mehena kokanduskursusele minnes võid olla päris kindel, et mehi on seal vähemuses!

6. Joogatunnis

Jooga pole küll kõigile ja paljud mehed arvavad, et see on justkui ainult naistele mõeldud. Aga see on suurepärane koht, kus kohata naisi.