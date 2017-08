Tätoveeringud on endiselt mõneski ringkonnas tabud. Kelle ja miks?! Vaevalt leidub palju lapsevanemaid, kes tahaks oma haritud tütre käevangus näha tätoveeritud meest. Aga miks mitte?! Kui su valikus on tätoveeritud mees, siis on kolm põhjust, miks just tema võiks olla sulle parim abikaasa, selgitab Your Tango. Miks peaks pelgama tätoveeringut, mis sageli muudab mehe palju seksikamaks...

1. Palju seksi

Ühe uurimuse järgi seksivad tätoveeritud mehed ilma kehakaunistusteta meestest enam. 2. Nad on enesekindlamad Osad inimesed arvavad, et tätoveeringu omamine viitab sellele, et inimene on ebakindel või vihkab oma keha. Vale! Uuringud on näidanud, et tätoveeritud meestel on vähem ärevust ja vähem rahulolematust. Väidetavalt tõstab tätoveeringu tegemine enesekindlust juba kolm nädalat pärast tätoveeringu saamist. 3. Nad on haritud