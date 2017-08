Priileib on pagari- ja kondiitriettevõte, mille tooted on 100% teraviljajahuvabad, lisaks ka valdavalt gluteeni- ja laktoosivabad. Need ei sisalda üldse pärmi ega suhkrut ja on valminud käsitööna.

Tooted sobivad diabeetikutele, GI ja LCHF dieetide järgijatele, tsöliaakia ning gluteenitalumatuse puhul.

Varem Laagris tegutsenud Priileib on augustist end sisse seadnud Järve Keskusesse. Uues kaupluses on saadaval tervislikud leivad, küpsised, koogid, tordid ja muu põnev toidukraam. Tooteid saab poes ka maitsta.

Proovisime kookoseküpsist, juustuküpsist, sidruniküpsist, Valeri küpsis, šokolaadiroos, näkileibu võiga ning leibasid puuvikut, seemikut ja tatrikut. Siin on meie muljed.

- Käisin ise kohapeal ja pakuti ka värsket lihapirukat otse ahjust. Tervisliku piruka maitse viis keele alla! Maitses peaaegu nagu tavaline nisujahutaignast tehtud pirukas, ainult sellist pundund tunnet polnud, nagu pärast saia söömist. Kiidusõnad!

- Poeke ise on imearmas, kohapeal on degusteerimislauake, et uudseid ja üdini tervislikke tooteid ka proovida saaks.

Sidruniküpsis

- Maitseb nagu lapsepõlv, tõsiselt hõrk ja magus, samas mitte suhkrut täis pumbatud ja ebatervislik.

- Tavaliselt mulle sidrunit sisaldavad maiused ei meeldi, kuid see küpsis on hea. Pehme, värske ja tuntavate pisikeste sidrunitükikestega.

- Tugeva sidruni lõhna ja maitsega küpsis, head lisamaitset lisavad mandlijahu ja toorjuust. Suussulav! Hästi mõnusa maheda sidrunimaitsega, ja veel milline lõhn, mmm! Juba see lõhn kutsub sööma. Mandlijahu teeb küpsise imeliselt pehmeks.

- Siit valikust minu lemmik! Kindlasti sean sammud Järvele!

Kookoseküpsis

- Imelise kookosemaitsega küpsis, millele annab vunki juurde pähkel ja šokolaad. Külluslikult kookoshelbeid, sobib ideaalselt kohvi kõrvale.

- Ei ole ülimagus, vaid mahe. Tume šokolaad sobib siia imeliselt. Kõik maitsed on kuidagi tasakaalus. Olles ise hiiglaslik kookosefänn, ei pidanud seegi kord pettuma.

- Mahe ja pehme, kindlasti ostan veel.

Juustuküpsis

- Neid hakkan nüüdsest oma peolaual pakkuma. Juustuga juba koonerdatud ei oldud, lisaks teades, et tegemist on tervisliku soolase maiusega, ei ole neid süües ka süümekaid. Minu kui soolasesõbra lemmikud! 10 points!

Valeri küpsised

- Identsed tavalistele Valeridele, isegi paremad ja mahedamad. Kuna need on valmistatud ainult tervislikest komponentidest, siis erilised kiidusõnad. Tervislikkus ja toorainepuhtus pole klassikalist maiust ära rikkunud – otse vastupidi!

- Võiks olla natuke krõbedam, aga maitseb hästi. Mõnusalt väike, kompaktne ja suussulav.

- Mandlijahu teeb selle hästi pehmeks ja muredaks, hea ka vanemal generatsioonil krõbistada. Hästi magus suutäis.

- Valeri küpsis on alati olnud minu lemmik, ei pidanud ka seekord pettuma. Kõige parem on see, et need on tervislikumad kui tavalised küpsised ja ma saan neid rohkem nautida!

Šokolaadiroos

- Oh kui hea küpsis see veel on… jälle minu lemmik. Mõnusalt pehme, meeldivalt mure ja magus. Kes tahab head šokolaadist ampsu, siis selle ta Priileiva šokolaadiroosist ka saab!

- Šokolaadimaitse on tuntav ja tummine, see on hea. Veidi pudenev, aga siiski sellisele küpsisele omane tekstuur ja mõnus maitse.

Näkileivad võiga

- Ülihead! Võin käsi südamel öelda, et minu lemmikud. Neid serveeriks veini kõrvale aga näriks ka niisama, kas siis mõne hea maitsevõiga või ka puhtalt. Kindel regulaarselt ostmise laks! Tahaks neid proovida süüa forelliga…

- Hea suutäis vahepalaks ja miks mitte ka hommikusöögiks. Mõnusalt tervislikke seemneid täis, täidab kauaks kõhtu.

- Täiesti teistsugune näkileib ja kõige suurem üllataja positiivses mõttes. Võiga ei ole ka liialdatud. Väga maitsev!

Tatrik

- Sellist toodet ei ole ma varem proovinud. Juba nimi oli põnev, aga andis aimu, et tegemist võiks olla tatraleivaga. Lisaks tatrale leidus seal veel palju kasulikku ja põnevat. Väga toitev ja kiudainerikas leib, mis on täiesti täis eri seemneid ja lisaks maitsestamata jogurtit, mis lisas ka mahlasust.

- Tugev tatramaitse, hakkan seda nüüd oma igapäevase leiva asemel ostma.

Puuvik

- Maitse on leival väga mõnus. Leiva sees on aprikoosid, ploomid, sarapuupähklid ja seemned. Meenutab mulle nagu mõnusat keeksi, sest puuviljad teevad selle magusaks.

- Eriti mõnus oli seda võiga süüa.

- Leib ise on pehme ja väga mahlane. Kui on soov mingit küpsetist süüa, siis selle leiva puhul on ampsud on täiesti patuvabad.

- Ülipositiivne on see, et leib ei sisalda nisujahu, pärmi ega suhkrut.

- Täpselt mulle tehtud!

- Maitsesin puuvikut lõhe ja võiga ja issand kui hea combo see oli! Kõlab ehk uskumatult, sest puuvik on pigem magusapoolne leib, kuid tõesti – või, lõhe ja puuvik! See on elu.

Seemik

- See leib sobib väga hästi neile, kes armastavad kõiksugu seemneid, nendega pole siin kohe üldse mitte koonerdatud ega tagasi hoitud. See teeb seemiku eriti tervislikuks ja mitmekesiseks, maitsvaks ampsuks! Väga hea ka diabeetikutele ja neile, kes ei taha või ei saa jahuseid ja suhkruseid asju süüa. Väga-väga tänuväärne ja maitsev toode.

