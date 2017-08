Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri seisukoht, et Eesti

president peaks kooseluseaduse võimalikule tühistamisele panema veto, on käsitletav üleskutsena rikkuda Eesti põhiseadust, ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.



„Pärast seda, kui justiitsminister Urmas Reinsalu avaldas toetust EKRE

seaduseenõule tunnistada kehtetuks kooseluseadus, on sotsid välja tulnud

nii Eesti põhiseadust kui ka demokraatiat jalge alla tallavate

seisukohtadega,” ütles Helme.



Helme sõnul ei või president mingil juhul panna võimalikule tühistamisele vetot, sest see kutsuks esile tõsise poliitilise kriisi. “Pole mõeldav, et president sekkuks sellisel moel parlamendi töösse ja poliitilisse protsessi, ta ületaks jõhkralt oma võimuvolitusi. Vetostamine tähendaks põhiseaduse jämedat rikkumist ehk sisuliselt parlamentaarse riigikorra vastast võimupööret,” märkis Helme.



Helme sõnul ei loobu Konservatiivne Rahvaerakond kooseluseaduse vastu

võitlemisest enne, kui see on tühistatud.