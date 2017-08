Ettevõte MegaBot's näitas esmakordselt hiiglaslikku lahingrobotit, mis hakkab taoliste masinate kahevõitlustel Ameerika Ühendriike esindama. Tundub, et James Cameroni apokalüptilises ulmefantaasias "Terminaator" näidatu võib tõeks saada.

Eagle Prime'i nime kandev roboti on esimene MK3-klassis omasuguste seas. Tema juhtimiseks on korraga vaja kahte pilooti, kes asuvad kabiinis. Imemasin maksab 2,5 miljonit dollarit.

Loojate sõnul on tegu 12-tonnise masinaga, kõrguseks on viis meetrit. Roboti paneb liikuma 430 hobujõuline V8 mootor. Relvastuseks on Eagle Prime'il suur sõrg ja kahur.

Esimene kahevõitlus suures robotivõitluse sarjas USA ja Jaapani vahel leiab aset juba augustis. Lisaks võtab Eagle Prime ette ka Hiina rahvavabariigi roboti Monkey King, kuid siin ei ole kuupäevad veel paigas.