Laupäeva õhtul bussiga koju sõitnud Hugo sai enda sõnul bussijuhilt tüssata: 20-eurosega maksnud noormehel jäi tagasi saamata veidi üle viie euro, mille tagastamisest bussijuht ka pärast pikka vaidlust keeldus. 5. augusti õhtul oli Viimsis elav Hugo ühes sõbraga teel koju. Astunud liinil number 114 sõitvale bussile, soovis ta osta 90-sendist piletit. Et väiksemat raha polnud, ulatas ta bussijuhile 20-eurose rahatähe. Lisaks piletile, sai noormees bussijuhilt vastu peotäie münte. „Istusin oma kohale, vaatasin, et nii palju münte: loen igaks juhuks üle,“ kirjeldab ta, et leidis siis, et bussijuht oli talle tagasi andnud vaid 13 eurot ja 60 senti. Hugo läks tagasi bussijuhi juurde: „Küsisin, et kas te saaks mulle viis eurot siis veel anda – et andsite mulle viis eurot vähem. Ta ütles, et ei-ei, misasja?! Te olete ilmselgelt ise raha ära vahetanud võinii.“ Vaidlusesse sekkus ka Hugo sõber, kes kinnitas ka omalt poolt, et noormees pole raha lihtsalt ära vahetanud.

„Ei-ei - te niikuinii vahetasite. Ma ei saa kuidagi aidata. Võite dispetšerile helistada,“ meenutab Hugo bussijuhi lausutut. „Siis tuli üks vanem proua: rääkis ka bussijuhiga, et ei ole midagi ära vahetanud – mis te tahate lastelt ära varastada?“ meenutab noormees pealtnägija sõnu. Vaidlust see aga ei lahendanud. „Siis ta pomises vene keeles midagi vastu; oma nime ei tahtnud öelda. Ja siis tuli minu peatus,“ ütleb Hugo, et kokku kestis tulemuseta jäänud vaidlus ehk kümme minutit. Kuna bussijuhi nime ei õnnestunud noormehel teada saada, tegi ta juhist enne väljumist pildi: „et see oleks vähemalt olemas.“

Kuulnud juhtumist, kirjutas poisi isa Andres liinil sõitvale ettevõttele aktsiaselts Temptrans kirja, millega palus lapsele tagastamata jäänud raha kontole kanda. Esmaspäeva õhtuks oli ta kirjale ka vastuse saanud ühes lubadusega raha tagastada.