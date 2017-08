"Õudus kuubis. Minge haige piilur lasi fantaasial lennata," hindab üks naisterahvas Facebookis levivat silti, mis Weekendi festivali ajaks ühe Pärnu hotelli tualettruumi uksele oli paigaldatud.

"Peldik tasuta ja piilumine 2€?" pakub sildi tähenduseks Henrik. "Võib tähendada ka, et meeste poolel on hiired," naljatleb Tanel. "Arusaamatu "nali" jälle," hindab Irene ja lisab kurva näoga emotikoni.

(Erakogu)

Aga mida Villa Wesset tegelikult selle sildiga mõtles?

Villa Wesset esindaja Mart Kukk kommenteeris seda Õhtulehele järgmiselt:

"Käesolev plakat sai tehtud Weekendi nädalavahetuseks eelnevate aastate kogemusest lähtudes, et võimaldada mugavam tualeti kasutus restorani külalistele. Plakati kujunduse palusime teha oma kujundajal, andes talle ülesandeks lisada sellele veidi humoorikust. Vabandame, kui see plakat kedagi solvas ja samas kinnitame, et mingeid võimalusi seal piilumiseks ilmselgelt ei olnud."