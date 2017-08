Kes tunneks naise keha paremini kui teine naine? Teades täpselt, mis oma kehale mõnu pakub, oskad intuitiivselt teist naist paremini rahuldada kui ükski mees. Erootikapood Must Panter jagab lisaks kasulikke nõuandeid ja pakub vallatuid sekslelusid, mis aitavad naise tõelisesse naudinguparadiisi viia.

Kõige esimese asjana tasub õppida tundma omaenda keha. Silita ja masseeri ennast, masturbeeri ning saa selgeks, mida su keha enim ihaldab. Nii oskad seda ka partnerile näidata ja oled teise naise rahuldamise kunsti omandamises juba poolel teel.

Naisega seksides alusta eelmängust, hellitades puudutuste ja suudlustega kogu keha. Erogeensed kohtad pole kõigil täpselt samad, nii et selgita välja, mis partnerit enim erutab. Õigetesse punktidesse jõudmisest annab märku tema reaktsioon, ta hingamise ja häälte muutumine. Rahuldustunde keskseks vallandajaks on kliitor. See on koduks 8000 närvile (kaks korda rohkematele kui peenis!) ja selle eesmärk ongi puhtalt naudingu pakkumine. Nii et kui oled naise keha ära kaardistanud, lase kliitoril teha seda, milleks see on loodud!

Kliitor on väga tundlik ja eri naised eelistavad selle erisugust käsitsemist: mõni tugevat ja kiiret, teine aga õrnemat kohtlemist. Paljudele tagab kiire ja võimsa mõnutunde KLIITORI STIMULEERIJA. Selle vibratsiooni abil jõuab orgasmini kordi kiiremini kui keelt ja käsi kasutades. Mõned stimuleerijad on nii pisikesed ja diskreetsed, et peale vaadates ei suudaks eales aimatagi, milleks need on mõeldud või kui suuri tegusid need teevad. Nii et võid vidina käekotti poetada, et partnerile või iseendale vabal hetkel vallatu ja kiire orgasm kinkida.

Enne kasutamist tee kliitor kindlasti libedaks, igasugustes voodimängudes suurendab LIBESTI suuresti naudingut. Kuna enamik naisi vajab orgasmi saavutamiseks kliitori stimulatsiooni, tasub seda pakkuda ka penetratsiooni ajal, näiteks asetades sellele kliitorivibraator.

Partneri penetreerimiseks kasuta kõigepealt ühte sõrme ja lisa neid tunde järgi. Muuda aeg-ajalt liikumise kiirust, tugevust ja suunda – vaheldus teeb ainult head. See, kui sügavat, tugevat ja tempokat penetratsiooni eelistatakse, sõltub naisest, nii et jälgi partneri reageerimist. Mõnukeskus G-punkt asub vagiina avast kõigest kolme kuni seitsme sentimeetri kaugusel ja on umbes oa suurune. Orgasmi saavutades võib mõni naine isegi selget vesist vedelikku ejakuleerida! Võta abiks VIBRAATOR, neid leidub suures valikus ja igale maitsele.

Eriti kaval leiutis on LESBIDE VIBRAATOR: see innovaatiline toode annab samaaegselt mõnu mõlemale poolele.

Proovi ka DILDOT, näiteks strap on dildot, mis pakub täiesti uutmoodi kogemust. Intiimlelude parimaks materjaliks on silikoon, mis on eriti hügieeniline ja mõjub siidiselt.

Vürtsi võib lisada ka anaalseksiga, mis pakub paljudele erilist rahuldust, sest stimuleerib samuti arvukaid närve. Enne proovimist tuleks teha eeltööd ja partneriga teemat arutada. Alusta anaalseksiga aeglaselt ja ära libestiga koonerda. Pea meeles, et anaaltapid ja -vibraatorid peavad olema laieneva otsaga, et need ei saaks keha sisse kaduma minna.

Igasuguse voodiseikluse tõstavad uuele tasemele tundlikkust suurendavad ORGASMIKREEMID.

Eriti vallatuks võrgutamiseks kulub ära NAUDINGUTE KOMPLEKT, milles peitub sulekõditi, satiinist mask ja sidumislips. Suurepärane üllatus, mis läidab igaühes kireleegi!

Ükskõik, mida teha soovid, tasub partneriga oma fantaasiad läbi arutada ja üheskoos proovida, mis teile enim meeldib. Ei ole õigeid ega valesid mooduseid – ja uute naudingute avastamine on juba iseenesest imeline!