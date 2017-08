Nääs: ''Seda asja on tänaseks menetletud üle kuue aasta. Edgar Savisaart on selle käigus uuritud üle viie aasta. See ei ole mõistlik aeg menetluseks.''

Nääs seletab, et menetluse käigus on sisse jäänud suured ajavahemikud, mil ei toimunud mitte midagi.

''Mis puudutab selle kriminaalasja efektiivset menetlemist, siis tehti enamus tööd ära kuue kuu jooksul 2015. aastal ja nii peaks neid asju tegema. Ei olnud mingit takistust teha neid asju varem.''

''Prokuratuur ütles, et selle viivtuse põhjuseks on Edgar Savisaare haigestumine. Ma arvan et seda menetlust oleks saanud viia läbi palju efektiivsemalt. Ma arvan et menetlusajaga seotud viivitus on riigipoolne.''

Nääs seletab, et see teema on väga oluline ja sellepärast on arusaamatu, miks menetlemisega nii kaua venitati.

Nääs taotles kohtult menetluse lõpetamist.