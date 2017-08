Johanna-Kadri Kuusk

Prokurör Evestus: ''Seda ei tervislik seisund oleks peale ekspertiisi halvenenud, ei ole tuvastatud. Eksperdid on andnud oma arvamuse ja ma leisan, et nendes arvamustes ei ole põhjust kahelda. Me oleme kuulanud nende selgitusi. Ma leian, et Edgar Savisaare puhul ei ole põhjendatud täiendava ekspertiisi tegemine. Ma olen öelnud ja olen valmis kordama, et kui meil on kellegi töö kohta küsimusi, siis neid on võimalik esitada kohtumenetluse käigus, aga see ei anna alust uue ekspertiisi määramiseks. Süüdistatav ütles oma seisukoha ja selle võrku ei tohi langeda, et poliitikat ja kohtupidamist ei aetaks segamini. Süüdistatav on istungiteväliselt tegelenud aktiivselt asjadega, mis nõuavad füüsilisi ja vaimseid pingutusi. Palun kohtul jätta täiendav ekspertiis määramata.''