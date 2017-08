Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt antakse Tallinna Kommunaalametile nõusolek osalemiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks ”.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on projekti eesmärk luua kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste tehnovõrkude kolmemõõtmelise (3D) andmete süsteem. „Projekti prototüübi eeskujul hakkab linn ise hankima ja nõudma ka kõigilt linnaruumis ehitustegevusega tegelevatelt ettevõtetelt kolmemõõtmelisi, loodava prototüübi nõuetele vastavaid andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta.“

„Praegune olemasolev maaaluste tehnovõrkude andmestik on samuti suures osas digitaalne, kuid on selles sisalduvate vigade ja terviklikkuse puudumise tõttu praktiliseks kasutamiseks sobimatu,“ selgitas Kalle Klandorf. „Põhjus on eelkõige selles, et Tallinnas ehitusvaldkonnas tehtavate ehitusuuringute teostamisel ja teiste ehitamisega seotud mõõdistustööde läbiviimise viisid ning kasutatavad seadmed ei võimalda koguda, töödelda ega kasutusse anda maa-aluste tehnorajatiste andmestikku vajaliku detailsuse ja täpsusega. Uue lahenduse loomise, juurutamise ja andmehõive järel saavad linna allüksused ning linnaruumi arendajad kasutada terviklikku, ajakohast ja tegelikkusele vastavat maa aluste tehnorajatiste 3D andmestikku,“ selgitas Klandorf.

