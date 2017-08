34-aastane kahe lapse ema Texasest elab elu, mida meil kõigil on raske ette kujutada. Nihu läinud rinnaoperatsioon jättis naisele löntis rinnad, mille paigal hoidmiseks kasutab ta kleeplinti!

Kui Kailan Wagler hommikul ärkab, siis on kohe esimese asjana tema peas mõte, millist kleeplinti ta sel päeval oma rindade hoidmiseks vajab, kirjutab eonline.com.

Kailan on varunud suuremas koguses ja valikus teipi. Nii sobib trenni jaoks hõbedane. Kui on tuju tunda end naiselikuna, siis on naisel olemas isegi sädelev teip.