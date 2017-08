22. ja 23. juulil toimus Haapsalus järjekorras kuues Joogafestival, mis tõi Valge Daami linna kokku üle 1300 inimese ja oli pühendatud Eesti vabariigi 100. aastapäevale. Avamisel kokkutulnuid tervitanud peakorraldaja Merit Raju pani oma tänulikud soovid sõnadesse: „Oli südantsoojendav näha festivalil nii palju inimesi, ja et inimesed kõikide suviste ahvatluste seast valisisid just Joogafestivali. Meie suurim soov on, et inimesed tunneksid end festivalil alati hästi ja saaksid kaasa võimalikult palju ideid, kuidas olla veelgi tervem ja õnnelikum.“ 22. ja 23. juulil toimus Haapsalus järjekorras kuues Joogafestival Joogafestivali külastajaid tervitas ka Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, kes osales ka Äripäeva ajakirjaniku ja ultrasportlase Rivo Sarapiku juhitavas arutelus “Mees ja tasakaal”. Tema sõnul huvi jooga ja mediteerimise vastu aina kasvab. „Jooga on inimesele hea võimalus oma tervise ja vaimuga tegeleda. Üks asi on inimese füüsiline tervis, kuid imepärane jõud on inimese mõttel. Kui sa suudad oma mõtet natukenegi juhtida ja kontrollida, siis võid imeasju teha,“ lausus vaimsete praktikatega tegelev Urmas Sõõrumaa.

Joogafestivali peaesinejaks oli Eesti joogakogukonnale juba tuttav mantralaulik, Taanist pärit Sudha, kes on juba 15 aastat oma kuulajatele pühasid mantraid ning traditsioonilisi ülistuslaule esitanud, ning ka tema festivali avamise kontsert oli eriline teekond läbi helide, aitamaks jõuda vaikuse ja palve keskmesse. „Minu sõnum on alati sama ja seda saab kergemini kogeda läbi ühise laulmise ja vaikuse. Tajuda, et me kõik oleme üks ja me ise olemegi armastuse allikad. Kui me koos laulame, hakkavad meie südamed lööma ühes taktis, mis viib meid lõpuks äratundmiseni, et me kõik oleme tegelikkuses üks tervik,“ rääkis Sudha. Mantralaulik tegi lisaks kahel päeval töötoa „Südame hääl“ ja esines laupäeva õhtul kontserdil.

Joogafestivali üheks välisesinejaks oli veel ka Rootsist pärit Daniel Strausser, kes on oma elu jooga praktiseerimisele ja õpetamisele pühendanud. “Spirituaalsus ei tähenda tõsidust, see on armastus ja armastus muudab meid kergeiks, lihtsaiks, õnnelikuks ja lõdvestunuks. Samuti on huumoril väga kindel roll iga spirituaalse õpetuse, tegevuse ja praktika juures. Kui sinu teele satub spirituaalne õpetaja, kellel puudub huumorimeel — jookse elu eest!” naeris Daniel Strausser, kes õpetas traditsioonilist hatha joogat ja tegeles joogatajatega ka meditatsiooni töötoas. Joogafestivalid toimuvad alates 2012. aastast igal suvel Haapsalus. Parimad juhendajad Eestist ja välismaalt, üle 10 joogastiili, muusika, tants, taimetoit, ligi 100 kauplejaga bazaar, alkoholivaba tantsuõhtu, lustlik lasteprogramm ja päikesetõusujooga mõnusas õhkkonnas – see kõik kokku loobki Joogafestivali kõigile, kes on joogast kasvõi ainult mõelnud.