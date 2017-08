Tallinn hakkab septembris Viru tänava lilleturgu rekonstrueerima. Pärast ehitustöid ei pruugi aga aastaid turul kaubelnud lillemüüjad oma tegevust seal jätkata, sest müügiõigus kioskites pannakse avalikule enampakkumisele.

Praegused kauplejad on aga linna otsuses pettunud. Nende väitel kinnitas lilleturgu haldava linna ettevõtlusameti allasutuse Tallinna Turgude direktor Kersti Otteson neile isiklikult, et turul jätkavad tööd just nemad, ja kioskite enampakkumisele panemisest juttu ei olnud.

Linna sõnul on neil aga teisigi huvilisi, kes soovivad samuti saada õigust lilleturul kauplemiseks.

