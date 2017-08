Turvafirma G4S töötaja pidas Tartus kinni ja andis politseile üle mehe, kes, laskemoonalint kaela ümber, teda ähvardas.

Läinud kuul märkas Tartu kesklinnas hommikul äsja häirelt tulnud G4Si patrulli turvatöötaja talle lähenevat meest, kes käitus agressiivselt ja ähvardas teda. Kuna mees oli silmanähtavalt joobes ning tema kaela ümber rippus lint laskemoonaga, pidas turvatöötaja ta kinni ja teavitas juhtunust politseid, rääkis G4Si pressiesindaja Õhtulehele. Kuna juhtumiga tegelenud turvatöötaja on just kaitseväest tulnud, oskas ta hinnata, et laskemoona kaliiber oli 7,62. Mees ja laskemoon anti politseile üle. Politsei kinnitusel viidi alkoholi pruukinud mees kainenema. Mingit ohtu ta politsei väitel endast ei kujutanud. 2. juulil tulistati Tallinnas Koplis kaht turvameest, kes olid läinud kontrollima nende valvatavat mahajäetud maja Liinivahe tänavas, sest selle liikumisandurid andsid häire. Nad leidsid objektile tunginud mehe, kes tulistas neid. Kahtlusalune on kinni peetud.