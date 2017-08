Kui üldjuhul liiguvad päästeteenistujad aastatepikku karjääriredelit pidi päästeautost kontorilaua taha, siis Kaarel Langemets on Pirita päästekomandos päästjana töötanud peaaegu Eesti päästeameti algusest saati. Hiljuti sai 18aastaselt juhuslikult päästjaks hakanud Kaarlil täis 22 aastat tööstaaži. Päästeamet tähistab tänavu 25. sünnipäeva.

„Nagu väga paljud teisedki tol ajal, sattusin minagi päästesse juhuslikult,“ ütleb Pirita päästekomando meeskonnavanem Kaarel Langemets. Ta otsis kooli lõpetanuna suveks tööd ja leidis selle sisekaitseakadeemias töötava ema sõbranna kaudu. „Võtsin seda ajutise töökohana. Mõtlesin, et ehk pool aastat olen,“ ei osanud Kaarel toona arvata, et sellest saab tema kutsumus. Tööle tuli ta nii-öelda tänavalt, ilma igasuguse ettevalmistuseta. Kuu aega kestnud algväljaõppe korraldati kohapeal.

„Tänapäeval ei saa enam tänavalt tulla,“ ütleb ta ja täpsustab kohe: „Tegelikult võib tulla küll, aga siis ei saa kohe tööle panna.“ Praegugi on Kaarli käe all noormees, kes soovib päästjaks saada. „Et ta tohiks üldse autogagi kaasa sõita, pidi endale vabatahtliku päästja kutsetunnistuse tegema.“

Meeskonnavanemana teiste koolitamise kõrvalt lõpetas Kaarel äsja kooli. „Sain sel aastal lõpuks sisekaitseakadeemiaga ühele poole. Kogu aeg öeldi, et mine ja mine, aga noore mehena ei tahtnud ennast millegagi siduda. Nüüd juba vanemana tundsin, et võiks selle ikkagi ära teha,“ ütleb Kaarel. Ta tunnistab, et kuklas oli mõte, et kui tervis ei luba enam päästjana töötada, siis on võimalus midagi muud teha.