Euroopa Liidu ja Türgi suhted on juba niigi pingelised. Nüüd valas uut õli tulle Türgi valitsusele lähedane ajaleht Yeni Söz, mis kirjutas, et hommikul vara alustades suudab Türgi Euroopa vallutada kolme päevaga, vahendab Kronen Zeitung.

Ähvardusega esinenud ajaleht Yeni Söz toetab avalikult Türgi presidenti Recep Tayyip Erdogani ja valitsevat Õigluse ja Arengu Parteid (AKP). Sama ajaleht rõhutas ka, et sõjaliselt on Türgi Euroopas kõige tugevam tegija.

Kuna viimase paari nädala jooksul on halvenenud just Saksamaa ja Türgi suhted, siis õrritas Yeni Söz eriliselt just Saksamaad. Toetudes ühe juba aastaid tagasi korraldatud Gallupi instituudi küsitluse tulemustele, mille järgi vaid 18% sakslastest avaldas valmisolekut kodumaa eest võidelda, toonitas Yeni Söz, et Saksamaa kodanikud jätavad kodumaa hätta.