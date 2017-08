Saksamaa Vaba Demokraatlik Partei (FDP) võib 24. septembril toimuvate parlamendivalimiste tulemusena üle nelja aasta taas koos kristlike demokraatidega valitsusse pääseda. Mõnevõrra ootamatult avaldas FDP liider Christian Lindner nädalavahetusel arvamust, et Krimmi okupeerimist tuleb võtta pikaajalisena ning ei tasu unustada, et Euroopa julgeolek ja heaolu sõltuvad ka suhetest Moskvaga.

Lindneri arvates tuleb Venemaale teha pakkumine, mis lubaks president Vladimir Putinil muuta senist poliitikat ilma oma nägu kaotamata. FDP liider meenutas, et lääs ei tunnustanud kunagi Balti riikide annekteerimist, kuid see ei takistanud Willy Brandti ja Walter Scheeli ajamast uut idapoliitikat. Lindner rõhutas, et FDP ei tunnista Krimmi annekteerimist, kuid see küsimus pole praegu lahendatav.