Kesk-Aafrikas Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimuvad juba aasta aega enneolematult julmad tapatalgud ning ülejäänud maailm ei tee sellest praktiliselt väljagi. Ainsana juhib Kongos toimuvale tähelepanu ÜRO inimõigusvolinik Zeid Ra´ad Al Hussein, kes tutvustas Genfis värsket raportit seal toime pandud hirmutegudest. Kongo Demokraatlik Vabariik on pindalalt (2 344 858 ruutkilomeetrit) suuruselt teine ja rahvaarvult (81,5 miljonit) neljas riik Aafrikas. Aasta eest seal uue hooga puhkenud veriste kokkupõrgete jalust on põgenenud vähemalt 1,3 miljonit inimest. Katoliku kiriku hinnangul on Kongos tänavu tapetud vähemalt 4000 inimest, kuid tõenäoliselt on ohvreid märksa rohkem. Läänemaailm vaatab läbi sõrmede

Läänemaailm on vaadanud sellele läbi sõrmede. Seal toimuv jõuab harva meediasse. Võib-olla peetakse mõnda tuhandet tapetut ja enam kui miljonit põgenikku liiga väikesteks numbriteks, et nende üle muret tunda? Eriti kui arvestada, et Kongos aastatel 1996–2003 peetud kodusõjas hukkus hinnanguliselt 3,8 miljonit inimest.

Kuigi sõda kuulutati Kongos juba 14 aastat tagasi ametlikult lõppenuks, ei ole seal püsivat rahu siiani saavutatud. Olukorra muudab keeruliseks etniliste rühmade rohkus, neid elab Kongos üle 200. Aasta eest alanud uute veriste kokkupõrgete ajend oli president Joseph Kabila vastu astunud kohaliku juhi Kamwina Nsapu tapmine. Nüüd üritavad teineteist julmustega üle trumbata kaks mässuliste rühmitust. Neist Kamwina Nsapu nime kandev võitleb valitsuse vastu ning Bana Mura loodi ja relvastati valitsuse toetuseks võitluses Kamwina Nsapuga. INIMÕIGUSLANE: ÜRO inimõigusvolinik Zeid Ra´ad Al Hussein. (REUTERS/Scanpix) ÜRO inimõigusvolinik Zeid Ra´ad Al Hussein rääkis juba poolteist kuud tagasi ÜRO inimõigusnõukogule, et Bana Mura on lasknud maha, põletanud surnuks või sandistanud sadu inimesi. “Minu meeskond on näinud kahe aasta vanuseid lapsi, kellel on jäsemeid ära raiutud, “ ütles ÜRO inimõigusvolinik jaanipäeva eel Genfis. Eelmisel reedel tutvustas Zeid Ra´ad Al Hussein Genfis juba uut raportit Kongos toime pandud kuritegudest. ÜRO inimõigusvolinik keskendus taas Kamwina Nsapu ja Bana Mura tegevusele. Ta rääkis, et Kamwina Nsapu ridades on palju lapssõdureid, kellest noorimad on vaid seitsmeaastased. Kongost Angolasse põgenenud inimesed on tunnistanud, et Kamwina Nsapu võitlejad, nende seas ka tüdrukutest ja poistest lapsvõitlejad, joovad ohvrite verd, mis muudab nad uskumuse järgi võitmatuks. ÜRO: see on etniline puhastus Seejuures tapab Kamwina Nsapu peamiselt riigiteenistujaid ja nõidasid, keda arvatakse olevat Bana Mura teenistuses. Bana Mura võitlejad käivad aga külades Kamwina Nsapu poolehoidjaid tapmas. Ohvritel lüüakse sageli matšeetega pea maha või põletatakse nad elavalt. ÜRO inimõigusvoliniku sõnul tegeleb Bana Mura etnilise puhastusega, sest teada on vähemalt 20 küla täielik hävitamine.