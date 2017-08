Kagu-Lätis Latgales elav Eestist pärit neiu on käivitanud omanäolise valimiskampaania, et saada valituks Daugavpilsi juhtorganitesse. "Ma võin olla lihtne tüdruk, kuid ma pole rumal," kuulutab vaid 21aastane Svetlana Lonskaja.

Lonskaja on lasknud endast üles võtta seksikates bikiinides rannavideo, kus ta tantsib ja räpib oma kavatsustest. Selle abil loodab ta saada konservatiivse partei No sirds Latvijai (Südamest Lätile) ridades Daugavpilsi volikokku, kirjutab Daily Star.

Neiu poliitilise soovi siirusest hoolimata on see video saanud suhtlusvõrgustike ja kodulehtede vahendusel ka teise varjundi, võimalik, et sellise mida Sveta ei soovinud. Sest ta on videos napis riietuses ja tantsib rannas ning linnas memoriaali ees koos omasugustega.

Lihtameelse laulukese sõnad ütlevad muu hulgas, et Sveta on kogu südamega linna eest väljas, aitab teisi, suhtub täie tõsidusega töösse ja ütleb kõigile "jah". Videos on ka otsene käsk: "Mine valima, ma ütlen sulle."

Lonskaja ütleb, et üks tema põhikavatsustest on teha linnavalitsus rohkem inimestekesksemaks ja arvestada nende vajadustega.

"Lipsustatud rääkivate peade ja arusaamatute klišeede aeg on läbi! Peab olema rahvavõim - selline nagu teie, nagu mina. Ma nimetan asju oma nimedega ja ei anna katteta lubadusi," lubab bikiini-poliitik.

Svetlana on abielus Stas Lonskiga ja on Zumba fitness-treener. Ta on avanud oma tantsustuudio Buena Vida.