Jaapani ettevõte JA Kisarazu-shi arendas põllumajanduses metsloomade eemale peletamiseks robot-hundi Super Monster Wolf.

Ulguv tehishunt maksab 200 000 jeeni elik 1530 eurot. Väljaanne Motherboard nimetab nupukat leiutist "põrgudeemoniks".

Robot-hundil on päris eluka mõõtmed: pikkus 65cm ja turja kõrgus 45cm. Tal on tihe karvkate ja kunstkihvad. Silmades on erkpunased valgusdioodid.

Ja mis kõige tähtsam, sel "hundil" oskab häälitseda. Süsteem sisaldab 18 erinevat salvestust - alustades ulgumisest ja möirgamisest ning lõpetades püssipaukudega. "Hunt" hakkab häält tegema infrapunaste liikumisandurite käivitumisel.