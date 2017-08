Eestisse on taas tulemas hingamismeister Dan Brulé USA-st ning 24.-27. augustil toimub Tallinnas City Yogas tema workshop-treening “Teadlik hingamine. Keha, meele ja hinge transformatsioon”. Danil on kaasas oma uus, juba üheksas raamat “Just breathe”, 24. augustil toimub ka selle raamatu esmaesitlus Eestis.



1. Hingamine on vaimu ja keha vaheline seos.

2. Kui siin elus üldse milleski kahelda, siis vaid iseenda võimekusele seatud piirides.

3. Lõõgastumine on lahtilaskmise kunst.

4. Elu saadab alati meile appi inglid, et aidata meid igal sammul oma teel.

5. Vaimne hingamine õpetab meile, et me kõik oleme armastusega ühendatud.

6. Õnne võti on võime lasta lahti ja aktsepteerida elu.

7. Universumis on võimalus anda meile täpselt see, mida me usume, et on tõsi või võimalik.

8. Sellist asja nagu "ravimatu" haigus pole.

9. Kui leiate ennast, siis saate vabaks.