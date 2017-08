"Võin kinnitada, see info üllatas ka mind ennast, sest vähe sellest, et ma pole avaldanud selleks vähimatki soovi, seda soovi pole mult ka küsitud ega püütud välja kaubelda, ega ka mitte teavitatud, et ma seal nimekirjas olen - ei enne ega pärast mu nime mainimist, ja üleüldse ei oska ma meenutada mingitki kokkupuudet ühegi nimetatud isiku ega üldse keskerakondlasega."

Kadri-Ann Sumera selgitas oma Facebooki kontol, et juba 1. augustil TV3-s eetrisse läinud info on ekslik: "Mõni on vahest imestanud ka info üle, mida Kanal 3 [TV3 - toim] vahendusel jagas mulle küll paraku nii isiklikult kui kirja teel tundmatu härra Peeter Ernits, nimelt et mina, muide mitte lihtsalt mina, vaid täpsemalt helilooja Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera, kuuluvat Savisaare vastloodud rakukesse, ja mitte lihtsalt niisama, vaid lausa viienda nimena bossi enda, Olga Ivanova, Meelis Pai ja Mart Viisitamme järel," kirjutas Sumera.

Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera on avastanud ennast kummalisest olukorrast: eneselegi teadmata on ta kuulutatud viiendaks numbriks Edgar Savisaare loodavas valimisliidus.

"Muide, kallis lugeja, nimekirjas olla juba vähemalt 80 nime. Me keegi ei tea, kes on nimekirjas kuues. See võid olla just nimelt sina!" kirjutas Kadri-Ann Sumera.

Ernits ei tea midagi

Kui helistada Peeter Ernitsale ja talt juhtumi kohta kommentaari küsida, kostub teiselt poolt toru hea mitu sekundit vaikust. "Mina ütlesin? Vaevalt ma seda ütlesin," kommenteerib Ernits. "Ma ütlesin…mida ma olen öelnud, olen öelnud seda, et kui Ülemiste Citys oli Savisaare valimisliidu koosolek esmaspäeval - eelmisel nädalal, või millal see oli – seal oli Lepo Sumera lesk selle 40 inimese seas. Ja see on kõik, mida ma Sumera teemal oskan öelda," ütleb Ernits ja lisab, et kuuleb esmest korda, nagu võiks Kadri-Ann Sumera Savisaare nimekirjas kandideerida. "See info on kusagilt hoopis mujalt. Mina ei ole seda öelnud."

Õhtuleht on pöördunud kommentaarisooviga ka TV3-e poole. Lisame telekanali poolse kommentaari niipea, kui see saabub.

Uudistelõiku, kus Sumera nimi teiste seas välja hõigati, saab näha siin.