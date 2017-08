Sexy Spice Geri Halliwell oli Briti tüdrukutebändi vamp – kuldpunaste juustega ulakas kaunitar oli 16aastaselt kodust lahkunud ning töötanud nii Mallorca ööklubis tantsijana kui ka erootikamodellina. Vaid 19aastasena poseeris Geri Briti kõmulehe The Sun kurikuulsal 3. lehekülje ihualasti. 1996. aastal debüütsingliga “Wannabe” terve maailma vallutanud Spice Girls tõi Gerile ammu ihaldatud kuulsuse, kuid mitte õnne. Lauljatar on tunnistanud, et vaevles aastaid õgimis- ja oksendamishaiguse buliimia käes.

Paksuksminemist pööraselt kartev Geri pidas ranget dieeti ja tegi trenni, kuid emotsionaalse sööjana oli ta harjunud end toiduga lohutama. Nii ahmis ta end kurguni täis ning ajas siis näpud kurku. “Keegi ei märganud midagi, sest su kehakaal jääb enam-vähem samasuguseks. See on pagana ohtlik,” rõhutas Geri juba tervenenuna. Ka tema endine ansamblikaaslane Melanie Chisholm ehk Mel C on tunnistanud, et läks ideaalse välimuse poole püüdlemisega liiale ning treenis ja toitus Spice Girlsi päevil tervist ohtu seades.

„Robbie Williams päästis ilmselt mu elu.“

2002. aastal avaldas Geri elulooraamatu, kus kirjeldas avameelselt oma võitlust buliimiaga, sealhulgas alandavat stseeni George Michaeli prügikotist söömisega. Sama koti oli Geri ennist garaaži muu prahi hulka viinud. Ta teadis, et selles on šokolaadikoogi ja teiste magustoitude jäänused. See, et maius on läbisegi õhtusöögiriismetega, ei heidutanud ahmimishaiguse küüsis kannatavat staari. Enda sõnul oli ta garaaži suundudes otsekui transis. “Tundsin kohutavat häbi, aga ei suutnud järele jätta. Ma sõin ja sõin ja sõin, kuni kõht oli nii täis, et suutsin vaid magama jääda.”

Geri on öelnud, et kannatas buliimia all suure osa 20. eluaastatest. Haigusest aitas tal vabaneda teine popstaarist sõber Robbie Williams. Ka Robbie on tunnistanud, et jumaldab magusat ning käib seda öösel läbi une mugimas. Endine Take Thati laulja teadis, et Geri kannatab buliimia all. Kui kaunitari kehakaal oli langenud 44 kilole, ei suutnud Robbie enam käed rüpes seista. “Ta soovitas mul abi otsida,” rääkis Geri 2010. aastal ajakirjale Marie Claire. “Robbie käskis mul võõrutusravile minna ja võimalik, et see päästiski mu elu. Ilma selleta oleks buliimia hullemaks läinud. Olen Robbiele igavesti tänulik.”

(VIDA PRESS)

Selleks ajaks, kui Geri Robbiega sõbrunes, oli ta Spice Girlsile juba selja pööranud. Robbie oli Take Thatist lahkunud või pigem välja visatud 1995. aastal – bändikaaslastel oli tema uimastisõltuvusest ja riiakusest mõõt täis saanud. Ometi suutis Williams edukat soolokarjääri teha. Geri tegi Spice Girlsist minekut 1998. aasta mais vahetult enne Põhja-Ameerika turneed, nimetades põhjuseks depressiooni ja ansamblisiseseid erimeelsusi. Temagi sai hakkama mitme esikohahitiga. Kuid alles palju aastaid hiljem tunnistas Geri: ta otsustas bändist lahkuda, sest tal ei lubatud anda rinnavähiteemalist intervjuud.

Lahkus bändist suure tüliga

18aastaselt oli Geri üle elanud tõsise šoki. Ta leidis oma rinnast kahtlase tüki. Kuna Geri tädi oli rinnavähki põdenud, pöördus ta arsti poole, kuigi kartis kohutavalt, et rind tuleb eemaldada. Neiule tehtigi operatsioon, kuid mügarik osutus healoomuliseks.

Geri on avameelselt oma haigusest rääkinud, innustamaks naisi uuringutele minema. Ent kui ta sai 1998. aastal fondile Breast Cancer Care intervjuukutse, ei lubanud ansamblikaaslased teda miskipärast üksi usutlusele. “Nad ütlesid: “Me kõik tahame seda teha – või sa ei tee seda üldse.”” Selline kamandamine käis Gerile au pihta. “Ütlesin: “Teate, mis? Ma olen liiga kaugele jõudnud, et lasta end niimoodi keelata,”” rääkis lauljatar 2010. aastal Piers Morgani intervjuus. “See oli pöördepunkt. Olime tillukeses eralennukis teel Londonisse ja ma mõtlesin lihtsalt: “Tšau, tüdrukud!””

Suhted ansamblikaaslastega paranesid siiski niivõrd, et kui Geri tõi 2006. aasta mais ilmale esiktütre Bluebell Madonna, kutsus ta Emma ja Victoria ristiemadeks. Lapse isast, stsenarist Sacha Gervasist oli Geri juba enne 2005. aastal lahku läinud. Nüüdseks on lauljatar leidnud õnne Red Bulli F1 meeskonna juhi Christian Horneriga. 2015. aasta mais abiellunud paarile sündis tänavu jaanuaris poeg, kes sai uhke nime: Montague George Hector Horner. Teine eesnimi on detsembris lahkunud George Michaeli mälestuseks.