Kui miski asi vananeb, jääb kaks võimalust: kas ära visata/lammutada ja osta/ehitada uus või siis renoveerida. Kus vähegi võimalik ja majanduslikult mõttekas, tuleks kasutada viimast varianti.

Legendaarne Kalevi spordihall võõrustas viimase poolteise nädala jooksul noori korvpallureid üle Euroopa. Maikuus taasavatud spordimekas on hea nii sportlastel kui ka pealtvaatajatel ning seal tekib kiirelt mõnus õhkkond. Vana majakarp säilitati ja seetõttu on endisaegne aura täiesti tuntav.

Pealinna üks samasuguseid sümboleid on linnahall ning tore oleks näha, et seegi hoone ärkaks uuele elule. NSV Liidu ajal tehtu pole paljude silmis just populaarne, heaks näiteks on Sakala keskuse lammutamine eelmisel kümnendil. Tallinna mereäärse ala jätkuval arendamisel ei saa linnahallist üle ega ümber. Oleks tore näha, kui see kompleks saaks uue elu.

Kahjuks on olemas ka vastupidine näide. Tallinna ringtee uuendamisel tehti ristumisel Tartu maanteega kõigest kosmeetilised muudatused, kuulus Jüri lähistel asuv ring jäeti alles, kuid sellele sõites tekitati väga ohtlikud kurvid. See on küll koht, kus tulnuks teha korralikud uudsed peale- ja mahasõidud!